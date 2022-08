Fondi | viola il divieto di avvicinamento e si nasconde con la moglie in campagna | arrestato

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 12 agosto 2022)– Un cittadino indiano, di appena 19 anni, già destinatario di un provvedimento didialla propriasua coetanea e connazionale, è statodagli Agenti del Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza diche alcuni giorni fa erano già intervenuti in aiuto della giovane. L’uomo, in spregio alimpostogli dal Giudice di Latina Castriota, aveva raggiunto la propria consorte e l’aveva costretta a lasciare l’abitazione nel centro storico di, dove i coniugi vivevano, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, che appunto aveva imposto a lui di lasciare l’abitazione e di non avvicinarsi alla propria. In quella circostanza però gli Agenti non erano riusciti a ...