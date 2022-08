Fiorentina: Nico Gonzalez una sicurezza, con Italiano l'arma in più può essere Dodo (Di venerdì 12 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

sportli26181512 : Fiorentina: Nico Gonzalez una sicurezza, con Italiano l'arma in più può essere Dodo: Fiorentina: Nico Gonzalez una… - MagicGazzetta : #Fiorentina: Nico Gonzalez la certezza, con Italiano l'arma in più può essere Dodo - UnderclassHeroF : Giù le mani dalla fascia di capitano a #Biraghi #Fiorentina Grazie Nico per il rinnovo ma c’è solo un capitano ed… - SADIComic : @lorenzooleporee quello e' un fenomeno VERO Non capisco la #FIORENTINA ha strapagato NICO GONZALES 27 milioni che e… - Igorismo98 : @TantoCeBaka @ilsognoviola Nella Fiorentina c’è un certo Nico Gonzalez che nella scorsa coppa America ha giocato 5… -