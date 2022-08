Dropshipping e occhiali

Leggi su butac

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ci risiamo, ecco a voi l’ennesimo prodotto invenduto a cifre assurde e con claim da cerusici del Far West. Dopo l’articolo sui braccialetti per salvare tartarughe, squali e orsi polari, in redazione ci avete inviato una tonnellata di segnalazioni di altri prodotti che vi lasciavano qualche dubbio. Non essendo più giovanissimo, il primo prodotto che ha attirato la mia attenzione sono glivenduti sotto il marchio One Power Zoom, pubblicizzati in varie lingue sui social network, con un sito con dominio .eu e uno con dominio org., oltre a infinte pubblicità in rete. I domini, come capita quasi sempre in queste occasioni, sono registrati in maniera anonima. Se entriamo nel sito ci vengono promessiinnovativi, riporto infatti dalla descrizione su OnePowerZoom.eu: One Power Zoom sono gli innovativi ...