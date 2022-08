Djokovic si cancella da Cincinnati ma c'è uno spiraglio per gli Us Open (Di venerdì 12 agosto 2022) E' di pochi minuti fa la notizia ufficiale della cancellazione di Novak Djokovic dall'entry list dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati (al suo posto entra Brandon Nakashima, che libera un posto per una ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) E' di pochi minuti fa la notizia ufficiale dellazione di Novakdall'entry list dell'Atp Masters 1000 di(al suo posto entra Brandon Nakashima, che libera un posto per una ...

