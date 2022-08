Conferenza stampa Sampdoria-Atalanta | Gasperini | “Abbiamo la giusta fiducia”

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 12 agosto 2022) In attesa dell’avvio di campionato, Gianpieroha parlato inper commentare la prima sfida dell’contro la, previsto per domani alle 18.30. Il primo commento del tecnico della Dea è stato per Freuler, fresco acquisto della Premier League: “Freuler ha avuto questa opportunità, si è concretizzata nel giro di poco tempo. Adesso è andato in Premier, chiaramente è un giocatore a cui sono molto affezionato, se lui è felice di questo non posso che ringraziarlo per quanto fatto con la maglia dell’e augurargli il meglio“.in: “Freuler via? C’è Koopmeiners e Ederson” Durante la, ...