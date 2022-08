Can Yaman assalito dalle fan: la reazione dell'attore turco stupisce tutti (Di venerdì 12 agosto 2022) Can Yaman è il sex symbol del momento e le sue numerosissime fan lo sommergono letteralmente d'affetto, forse anche troppo. Ultimamente, infatti, è stato fotografato mentre una folla di sostenitrici lo ha praticamente assediato. Vediamo cosa è successo L’attore turco sta vivendo un momento davvero fantastico della sua carriera. Ricordiamo, ad esempio, che è bastata una parte molto marginale in “Che Dio ci aiuti 6” per diventare in Italia subito uno degli attori più apprezzati in circolazione, soprattutto dal pubblico femminile. Proprio riguardo a quell’esperienza nella fortunata serie televisiva, ha inoltre confessato di averla vissuta in modo completamente diverso dal solito. Molto spesso, infatti, ha rivestito ruoli da protagonista. Nell’amata fiction, invece, si è limitato ad apparire molto poco. Ultimamente, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 12 agosto 2022) Canè il sex symbol del momento e le sue numerosissime fan lo sommergono letteralmente d'affetto, forse anche troppo. Ultimamente, infatti, è stato fotografato mentre una folla di sostenitrici lo ha praticamente assediato. Vediamo cosa è successo L’sta vivendo un momento davvero fantasticoa sua carriera. Ricordiamo, ad esempio, che è bastata una parte molto marginale in “Che Dio ci aiuti 6” per diventare in Italia subito uno degli attori più apprezzati in circolazione, soprattutto dal pubblico femminile. Proprio riguardo a quell’esperienza nella fortunata serie televisiva, ha inoltre confessato di averla vissuta in modo completamente diverso dal solito. Molto spesso, infatti, ha rivestito ruoli da protagonista. Nell’amata fiction, invece, si è limitato ad apparire molto poco. Ultimamente, ...

