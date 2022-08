Berlusconi: «Se passa il presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi». E scoppia il caos (Di venerdì 12 agosto 2022) Berlusconi parla di presidenzialismo e Mattarella, riferendosi alle procedure istituzionali. Come un orologio svizzero il Pd strumentalizza tutto. Le parole “incriminate” il Cav le pronuncia a Radio Capital. «Il presidenzialismo esalta la democrazia», dice. «In Francia e Stati Uniti non è possibile quello che è successo in Italia». Cioè, «che dopo il mio governo non c’è stato alcun governo eletto dal popolo. Se entrasse in vigore presidenzialismo, Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo”. Una mia candidatura? Mah, restiamo alle cose attuali…». Non c’è nessun attacco al Quirinale, il riferimento è al meccanismo, tanto che non ha escluso la rielezione di Mattarella. Ma la sinistra subito ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 agosto 2022)parla di, riferendosi alle procedure istituzionali. Come un orologio svizzero il Pd strumentalizza tutto. Le parole “incriminate” il Cav le pronuncia a Radio Capital. «Ilesalta la democrazia», dice. «In Francia e Stati Uniti non è possibile quello che è successo in Italia». Cioè, «che dopo il mio governo non c’è stato alcun governo eletto dal popolo. Se entrasse in vigore, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo”. Una mia candidatura? Mah, restiamo alle cose attuali…». Non c’è nessun attacco al Quirinale, il riferimento è al meccanismo, tanto che non ha escluso la rielezione di. Ma la sinistra subito ...

