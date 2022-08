iconanews : Afghanistan: Emergency, dopo un anno ancora vittime civili - serenel14278447 : Afghanistan: Emergency, dopo un anno ancora vittime civili - ilmazzoII : @OGiannino E 241k morti diretti e centinaia di migliaia indiretti in 20 anni. ????? . Solo in Afghanistan. E ancora… - Federic52922618 : RT @emergency_ong: #Milano Una mostra racconta le conseguenze di 20 anni di guerra in #Afghanistan e l'impatto sulla pelle delle vittime ch… - Toscanaoggi : #Afghanistan: Emergency, “crisi economica senza precedenti che affama la popolazione” -

Agenzia ANSA

A distanza di un anno dall'abbandono delle forze internazionali e all'instaurazione del governo talebano inconta più di 16.000 ammissioni negli ospedali di Kabul, Lashkar - gah, Anabah e oltre 90.000 visite in oltre 40 Posti di primo soccorso; 3.000 ammissioni solo a Kabul, dove ...Secondo UNAMA, la Missione di Assistenza delle Nazioni Unite in, almeno il 59% della popolazione necessita oggi di assistenza umanitaria, 6 milioni di persone in più rispetto all'inizio ... Afghanistan: Emergency, dopo un anno ancora vittime civili - Ultima Ora A distanza di un anno dall'abbandono delle forze internazionali e all'instaurazione del governo talebano in Afghanistan Emergency conta più di 16.000 ammissioni negli ospedali di Kabul, Lashkar-gah, A ...Ogni donna in Afghanistan rischia, ogni giorno ... Funziona solo l’ospedale di Emergency. Le uccisioni degli ex collaboratori del precedente governo, civili e militari, non si sono fermate.’ Altre ...