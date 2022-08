Ucraina, la Cnn: 'L'attacco di Kiev al carcere di Olenivka? E' una montatura dei russi' (Di giovedì 11 agosto 2022) Secondo un'inchiesta portata avanti dalla Cnn, la denuncia della russia nei confronti di Kiev, che avrebbe bombardato il carcere di Olenivka, è una montatura. 'La versione russa sull'attacco del 29 ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 agosto 2022) Secondo un'inchiesta portata avanti dalla Cnn, la denuncia dellaa nei confronti di, che avrebbe bombardato ildi, è una. 'La versione russa sull'del 29 ...

fattoquotidiano : Ucraina, Cnn: “Il bombardamento del carcere di Olenivka da parte di Kiev è una montatura russa”. Bombardamenti nell… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Cnn: 'La versione russa sull'attacco alla prigione di Olenivka è una montatura' #cnn #ucraine #29luglio… - globalistIT : - ultima_ora : RT @ultimenotizie: “#Biden sta alimentando la guerra in #Ucraina. Questo è un crimine enorme. Perché gli Stati Uniti d’America non incoragg… - Luxgraph : Incendi in Francia, Macron: «Aiuti subito da cinque Paesi Ue» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… -