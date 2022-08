Sampdoria | caccia a un esterno Under 23 | spunta Biuk | c’è anche l’Atalanta

TuttoSampdoria1 : #Samp, caccia a #Rugani. I blucerchiati pagherebbero metà ingaggio - vale19811 : #Samp, caccia a #Rugani. I #blucerchiati pagherebbero metà #ingaggio -

corriereadriatico.it

Laè pronta a cederlo e la Salernitana è pronta a fiondarsi su un giocatore esperto, ... Roma Salernitana:al biglietto La strategia Lo sprint per Candreva avrebbe come conseguenza il ...Commenta per primo In casaè ufficialmente scattata, dopo l'arrivo di Villar dalla Roma, laad un altro centrocampista. Sembra essere questo il reparto in cui i blucerchiati tenteranno il 'colpo' ad effetto, e ... Ascoli a caccia di un bomber aspettando la Sampdoria Calciomercato Sampdoria, possibile destinazione turca per Murillo: il Trabzonspor punta il difensore colombiano. Le ultime ...In vendita i biglietti per la quarta giornata di campionato che vedrà i biancocelesti impegnati in trasferta a Marassi contro la Sampdoria ...