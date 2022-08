Programmi per proteggere il PC da software spia (spyware) (Di giovedì 11 agosto 2022) Gli spyware sono dei piccoli software che si piazzano in auto-avvio sul PC e spiano tutto ciò che fa l'utente, raccogliendo informazioni sui siti che apre, i Programmi che lancia e gli acquisti che fa sui siti, così da poter reindirizzare il browser verso siti non desiderati, pieni di virus o mostrando all'improvviso pop-up, spam, phishing e banner fastidiosi. Anche se un primo momento non ci accorgiamo della presenza di uno spyware (che potrebbe benissimo essere nascosto all'interno di un programma legittimo), ad un certo punto, quando ha raccolto abbastanza dati dell'utente, mostrerà pagine Web sul browser senza nessun preavviso oppure pop-up con consigli per l'acquisto su siti poco raccomandabili. In questa guida vi mostreremo i migliori Programmi anti-spyware che ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 11 agosto 2022) Glisono dei piccoliche si piazzano in auto-avvio sul PC eno tutto ciò che fa l'utente, raccogliendo informazioni sui siti che apre, iche lancia e gli acquisti che fa sui siti, così da poter reindirizzare il browser verso siti non desiderati, pieni di virus o mostrando all'improvviso pop-up, spam, phishing e banner fastidiosi. Anche se un primo momento non ci accorgiamo della presenza di uno(che potrebbe benissimo essere nascosto all'interno di un programma legittimo), ad un certo punto, quando ha raccolto abbastanza dati dell'utente, mostrerà pagine Web sul browser senza nessun preavviso oppure pop-up con consigli per l'acquisto su siti poco raccomandabili. In questa guida vi mostreremo i migliorianti-che ...

raffaellapaita : “Il #TerzoPolo è una grande opportunità per il Paese. Stiamo lavorando ad un accordo ma @ItaliaViva è comunque pron… - Mov5Stelle : Da un mese centrodestra e centrosinistra ('sinistra' per modo di dire) parlano esclusivamente di spartizione di col… - MISE_GOV : ?? Dal #13ottobre potranno essere presentate le domande di “Imprese dell’#economiasociale” per i programmi di inves… - oiramdivito : La destra l'ha fatto in un baleno, senza perdere tempo dietro ai programmi. Gli altri, invece, hanno usato la scusa… - whatsgoingahn : RT @impegno_civico: Stasera, alle ore 21.15, il nostro @luigidimaio sarà ospite a @InOndaLa7, su La7, per parlare dei nostri programmi e d… -