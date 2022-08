Petagna al Monza e Simeone al Napoli | doppio affare Juve-Francoforte e Icardi nei dilettanti | le ultime di calciomercato

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 agosto 2022) Sono giorni sempre più caldi sul fronte, le squadre sono in contatto per definire nuovi affari già prima di Ferragosto. L’inizio del campionato di Serie A è ormai alle porte e l’obiettivo dei club è quello di completare le rose per gli allenatori. Si sono incastrati due pezzi del puzzle per l’attacco.è diventato un nuovo calciatore del, ilha subito chiuso per il sostituto: raggiunto l’accordo con il Verona per. Non solo Tomori, il Milan ha deciso di rinnovare il contratto anche di Krunic. Sfumano due nomi: Evan N’Dicka per la difesa e Douglas Luiz per il centrocampo. Non trovano conferma le voci sul ritorno in rossonero di Kessie. Affari trantus e. Dopo Kostic i due club hanno chiuso un’altra operzione, ...