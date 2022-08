Otto miliardi per aumentare gli stipendi ai docenti, asili nido obbligatori e gratuiti. Il programma del PD per la scuola (Di giovedì 11 agosto 2022) Oggi la presentazione delle candidature, sabato, in Direzione, si limerà il programma elettorale. C'è una certezza, però. Il Partito Democratico punterà sulla scuola per le prossime elezioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 agosto 2022) Oggi la presentazione delle candidature, sabato, in Direzione, si limerà ilelettorale. C'è una certezza, però. Il Partito Democratico punterà sullaper le prossime elezioni. L'articolo .

orizzontescuola : Otto miliardi per aumentare gli stipendi ai docenti, asili nido obbligatori e gratuiti. Il programma del PD per la… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Pd, la scuola cuore del programma di Letta: “Otto miliardi per gli stipendi dei prof” [di Giovanna Vitale] - AfinetAlberto : RT @DavideR46325615: Michele Gubitosa (M5S): 'Quando la destra ha governato abbiamo rischiato la bancarotta nel 2011. Sono sempre loro, que… - avvvitalemario : RT @repubblica: Pd, la scuola cuore del programma di Letta: “Otto miliardi per gli stipendi dei prof” [di Giovanna Vitale] - rete22ottobre : Pd, la scuola cuore del programma di Letta: “Otto miliardi per gli stipendi dei prof” -