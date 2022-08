No! Giovanni Toti non ha mai posato vicino a un bus con la scritta: «Qui non c’è posto per i No Vax» (Di giovedì 11 agosto 2022) Ci sono discriminazioni che non esistono. I nemici del vaccino contro il Coronavirus ne sanno qualcosa: ultimamente hanno diffuso una foto che ritrarrebbe un autobus. Sulla fiancata del mezzo, una scritta disturbante: «Qui non c’è posto per i No Vax». Ma a ben vedere, quel divieto non è mai esistito. Per chi ha fretta: Una foto diffusa negli ambienti No vax mostra il presidente della Liguria Giovanni Toti in posa vicino a un autobus Sul mezzo troneggia la scritta: «Qui non c’è posto per i No vax» In realtà, si tratta di un fotomontaggio: nell’immagine originale si leggeva lo slogan «Qui non c’è posto per la violenza», in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Analisi Un autobus rosso, che ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Ci sono discriminazioni che non esistono. I nemici del vaccino contro il Coronavirus ne sanno qualcosa: ultimamente hanno diffuso una foto che ritrarrebbe un autobus. Sulla fiancata del mezzo, unadisturbante: «Qui non c’èper i No Vax». Ma a ben vedere, quel divieto non è mai esistito. Per chi ha fretta: Una foto diffusa negli ambienti No vax mostra il presidente della Liguriain posaa un autobus Sul mezzo troneggia la: «Qui non c’èper i No vax» In realtà, si tratta di un fotomontaggio: nell’immagine originale si leggeva lo slogan «Qui non c’èper la violenza», in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Analisi Un autobus rosso, che ...

redback81 : @Milly__24__ Io spero solo che @GiovanniToti ti porti in tribunale a rispondere di questa #FakeNews. - ilventomatteo : @Albe_1964 Pensa che Giovanni faceva la stessa cosa a un anno e mezzo dirigendo il Concerto no. 1 per pianoforte e… - maravilhosidade : Giovanni mega rico, sempre no sushi - rockets_devotee : No! Forgive me, Giovanni! - atinybitsalty : @PaiEstimator no Giovanni ti voglio bene non ti odio e non ti voglio allontanare -