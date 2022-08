Napoli, Lobotka: “Poca fiducia in noi vuol dire meno pressione, ma siamo ugualmente forti” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Tra i temi affrontati, l’imminente inizio del campionato di Serie A 2022/2023, ma anche i nuovi acquisti dei partenopei: “Il mister Spalletti ha grande fiducia in me e ciò mi gratifica. Personalmente mi sento bene. Nella pre-season abbiamo lavorato duramente, raggiungendo una buona condizione fisica che speriamo di dimostrare già a partire dal match contro il Verona. La nostra rosa è cambiata molto: è molto lunga – e questo è importante in virtà dei tanti impegni – ed i nuovi arrivati mi hanno fatto un’impressione positiva. Kvara assomiglia ad Insigne e farà bene. Anche Kim e Ostigard hanno messo in mostra ottime qualità“. Lobotka ha poi aggiunto: “La Poca fiducia nei ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Il centrocampista del, Stanislav, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Tra i temi affrontati, l’imminente inizio del campionato di Serie A 2022/2023, ma anche i nuovi acquisti dei partenopei: “Il mister Spalletti ha grandein me e ciò mi gratifica. Personalmente mi sento bene. Nella pre-season abbiamo lavorato duramente, raggiungendo una buona condizione fisica che speriamo di dimostrare già a partire dal match contro il Verona. La nostra rosa è cambiata molto: è molto lunga – e questo è importante in virtà dei tanti impegni – ed i nuovi arrivati mi hanno fatto un’impositiva. Kvara assomiglia ad Insigne e farà bene. Anche Kim e Ostigard hanno messo in mostra ottime qualità“.ha poi aggiunto: “Lanei ...

