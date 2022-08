Molesta le ragazzine | il migrante subito libero dopo una notte in carcere

resistenzasvran : Il maniaco che molesta le ragazzine fuori dalla palestra: arrestato e liberato - Milano Today - dublinoIII : RT @__Naglfar: Preziosa risorsa molesta ragazzine al centro sportivo, arrestato dalla polizia locale, poi rilasciato. - Giorno_Monza : Molesta le ragazzine della ritmica Bloccato dalla polizia locale - __Naglfar : Preziosa risorsa molesta ragazzine al centro sportivo, arrestato dalla polizia locale, poi rilasciato.… - infoitinterno : Ostia, paura in spiaggia: maniaco molesta due ragazzine -

Infastisce delle ragazze e ferisce un agente della polizia locale di Desio, in Brianza, ma dopo poche ore è già in libertà. È successo martedì nella zona del centro federale di ginnastica artistica ...Divieto di dimora da Roma. È questo, al momento, il provvedimento assunto nei confronti del cittadino afgano di 34 anni accusato di aver palpeggiato duedi 15 anni a Ostia. Il pm aveva chiesto il carcere. L'uomo, nato nel 1988, è comparso in aula per la convalida (avvenuta) dell'arresto eseguito ieri dai carabinieri del norm di Ostia. Questo ...Il 34enne ha molestato due minorenni sulla spiaggia di Ostia. Dopo una notte in carcere è già stato liberato. Il giudice: "Non è pericoloso" ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...