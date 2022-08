Dealflower1 : Moda & lusso, siglata partnership tra Farfetch e Salvatore Ferragamo Scopri di più - FirenzePost : Moda: Ferragamo rafforza ecommerce con piattaforma digitale Farfetch -

...Salvatoreche avanza dell'1.35 per cento sfruttando la notizia della sottoscrizione di una partnership strategia globale con FARFETCH (piattaforma globale attiva nel settore delladi ......azioni Salvatoreche guadagnano oltre 2 punti percentuali. Le quotazioni superano quota 18 euro per la prima volta da inizio marzo. In una nota congiunta le due aziende del settore...Ferragamo sceglie Farfetch, la piattaforma e-commerce del lusso, per conquistare clienti giovani e aumentare l'innovazione ...L'accordo tra la maison e la piattaforma di José Neves ha l'obiettivo di creare nuove esperienze di shopping dialogando con un pubblico di ...