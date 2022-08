Milano: gip nega domiciliari, 'da Simba La Rue no volontà di cambiare vita' (Di giovedì 11 agosto 2022) Milano, 11 ago. (Adnkronos) - "Non è pervenuta direttamente dall'indagato alcuna accettazione e disponibilità che devono essere serie e motivate, in merito a un programma di recupero che potrebbe essere attuato in tale sede e che comporterebbe un distacco dallo stile di vita sinora assunto". Così il gip di Milano Guido Salvini ha negato i domiciliari presso la comunità Kairos di Vimodrone diretta da don Burgio al trapper Simba La Rue, vero nome Mohamed Lamine Saida, in carcere per il sequestro di persona del 'rivale' Baby Touché. Una richiesta avanzata dalla difesa, rappresentata dall'avvocato Niccolò Vecchioni, che seppur "molto apprezzabile" appare "da un lato non urgente e da un lato prematura". Il giovane trapper, ricorda il giudice, "è già stato collocato presso tale comunità" - ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022), 11 ago. (Adnkronos) - "Non è pervenuta direttamente dall'indagato alcuna accettazione e disponibilità che devono essere serie e motivate, in merito a un programma di recupero che potrebbe essere attuato in tale sede e che comporterebbe un distacco dallo stile disinora assunto". Così il gip diGuido Salvini hato ipresso la comunità Kairos di Vimodrone diretta da don Burgio al trapperLa Rue, vero nome Mohamed Lamine Saida, in carcere per il sequestro di persona del 'rivale' Baby Touché. Una richiesta avanzata dalla difesa, rappresentata dall'avvocato Niccolò Vecchioni, che seppur "molto apprezzabile" appare "da un lato non urgente e da un lato prematura". Il giovane trapper, ricorda il giudice, "è già stato collocato presso tale comunità" - ...

TV7Benevento : Milano: gip nega domiciliari, 'da Simba La Rue no volontà di cambiare vita' - - rep_milano : Faida dei trapper, Simba La Rue, respinta la richiesta di domiciliari. Il gip: 'Potrà uscire solo per farsi operare' - rtl1025 : ?? Il gip di Milano Guido Salvini ha respinto la richiesta di domiciliari per #SimbaLaRue, il rapper di 20 anni arre… - TV7Benevento : Milano: gip respinge domiciliari, per Simba La Rue nuovo intervento alla gamba (2) - - TV7Benevento : Milano: gip respinge domiciliari, per Simba La Rue nuovo intervento alla gamba - -