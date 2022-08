Il ministro Gobbi dà una lezione a Sgarbi: “In Svizzera i deputati non hanno auto blu e le regole valgono per tutti” (Di giovedì 11 agosto 2022) Ha fatto molto discutere la vicenda che ha visto per protagonista il critico d’arte (e politico) Vittorio Sgarbi, multato al confine tra Italia e Svizzera “per abuso di luci blu prioritarie”: mentre era alla guida, infatti, il suo autista avrebbe azionato la luce lampeggiante dell’auto per superare una colonna di macchine ferme a causa del traffico intenso. L’episodio, confermato pure dalle autorità del luogo, è stato commentato da Norman Gobbi, responsabile del ministero di Giustizia e Polizia del Canton Ticino. Il ministro, esprimendosi sul video di protesta pubblicato da Sgarbi dopo l’episodio della multa (e subito cancellato), ha scritto martedì scorso su Facebook: “Le regole sono regole, per tutti. Questa è la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Ha fatto molto discutere la vicenda che ha visto per protagonista il critico d’arte (e politico) Vittorio, multato al confine tra Italia e“per abuso di luci blu prioritarie”: mentre era alla guida, infatti, il suo autista avrebbe azionato la luce lampeggiante dell’per superare una colonna di macchine ferme a causa del traffico intenso. L’episodio, confermato pure dallerità del luogo, è stato commentato da Norman, responsabile del ministero di Giustizia e Polizia del Canton Ticino. Il, esprimendosi sul video di protesta pubblicato dadopo l’episodio della multa (e subito cancellato), ha scritto martedì scorso su Facebook: “Lesono, per. Questa è la ...

Gio_Scorza : RT @neXtquotidiano: Severo ma svizzero Il ministro #NormanGobbi dà una lezione a #Sgarbi: “In #Svizzera i deputati non hanno #autoblu e l… - misiagentiles : RT @neXtquotidiano: Severo ma svizzero Il ministro #NormanGobbi dà una lezione a #Sgarbi: “In #Svizzera i deputati non hanno #autoblu e l… - Spooky_The_Tuff : RT @neXtquotidiano: Severo ma svizzero Il ministro #NormanGobbi dà una lezione a #Sgarbi: “In #Svizzera i deputati non hanno #autoblu e l… - andvaccaro : RT @neXtquotidiano: Severo ma svizzero Il ministro #NormanGobbi dà una lezione a #Sgarbi: “In #Svizzera i deputati non hanno #autoblu e l… - neXtquotidiano : Severo ma svizzero Il ministro #NormanGobbi dà una lezione a #Sgarbi: “In #Svizzera i deputati non hanno #autoblu… -