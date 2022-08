Il jolly saudita pescato da Erdogan | arriva una fiche da 20 miliardi

(Di giovedì 11 agosto 2022) La Turchia riceverà presto un deposito da 20dall’Arabiain obbligazioni dopo il ripristino delle relazioni diplomatiche tra il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an e il principe ereditarioMohammed bin Salman. È questo il frutto delle rinnovate relazioni sull’asse Ankara-Riyad, che offre una provvidenziale boccata di ossigeno alla situazione finanziaria sul Bosforo. Conti turchi Secondo quanto annunciato poche settimane fa dal ministro delle finanze turco, Nureddin Nebati, il Paese avrebbe bisogno di 30-35di dollari per finanziare il suo disavanzo delle partite correnti. Una cifra importante, di cui una consistente fetta dovrebbe appuntore dall’Arabia. La prima conseguenza si ritrova nel trend della lira turca che è aumentata rispetto ...

