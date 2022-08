“Grazie ma no” Maria De Filippi | brutto colpo il rifiuto del più bello E per lei si mette male

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 agosto 2022) Can Yaman dice no aDe. Il famoso attore turco è stato per mesi al centro del gossip con la sua storia con Diletta Leotta. Poi il protagonista di fortunate serie tv come “Daydreamer – Le Ali del Sogno”, “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” e recentemente “Viola come il mare” ha voltato pagina. Finita la storia con la popolare conduttrice la stella di Istanbul ha deciso di lasciare Roma per via dell’eccessiva vicinanza con fan poco discreti. Nel corso delle ultime settimane diverse donne sono state accostate a Can Yaman. Si è parlato diGiovanna Adamo, 25enne mora di Crotone seconda al World Top Model Selezione Roma 2021. Voce poi smentita. Ecco spuntare quindi l’attrice Francesca Chillemi, ma poi si scopre che è già fidanzata, insomma altro buco nell’acqua. Infine il settimanale Vero ha beccato l’attore con ...