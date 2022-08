Giorgia Meloni replica a Letta accusandolo di misoginia (Di giovedì 11 agosto 2022) Giorgia Meloni replica a Enrico Letta dopo le parole molto forti rivolte alla leader di Fratelli d’Italia da parte del segretario dei Dem. Inoltre, la Meloni ha pubblicato un videomessaggio su Facebook in tre lingue straniere che è stato inviato ai giornalisti internazionali presenti in Italia. Enrico Letta aveva usato parole molto dure nel rivolgersi alla leader di Fratelli d’Italia: “Giorgia Meloni sta cercando di riposizionarsi, cambiare immagine, incipriarsi. Mi sembra una operazione abbastanza complicata quando i punti di riferimento sono la Polonia e Orban. Quella intervista mi sembra un modo per rifarsi l’immagine ma è l’esatto contrario del discorso in Spagna per Vox, è un’altra storia”. La replica della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 agosto 2022)a Enricodopo le parole molto forti rivolte alla leader di Fratelli d’Italia da parte del segretario dei Dem. Inoltre, laha pubblicato un videomessaggio su Facebook in tre lingue straniere che è stato inviato ai giornalisti internazionali presenti in Italia. Enricoaveva usato parole molto dure nel rivolgersi alla leader di Fratelli d’Italia: “sta cercando di riposizionarsi, cambiare immagine, incipriarsi. Mi sembra una operazione abbastanza complicata quando i punti di riferimento sono la Polonia e Orban. Quella intervista mi sembra un modo per rifarsi l’immagine ma è l’esatto contrario del discorso in Spagna per Vox, è un’altra storia”. Ladella ...

amelbinthilal : RT @francoisedegois: Quand Giorgia #Meloni reprend avec fierté le slogan de #mussolini : 'Dio, Patria e famiglia non è uno slogan, ma il… - turi29834548 : RT @ilruttosovrano: È vero, ci sono tantissimi altri argomenti per criticare Giorgia Meloni: blocco navale, diritti, Pnrr e soluzioni econo… - hug_me_jd : RT @pezslaugh: Giorgia Meloni che si ripulisce la faccia con un video in 3 lingue davanti alle televisioni internazionali dove fa la modera… - vr1774 : RT @fanpage: Ha sfidato apertamente Giorgia Meloni a un confronto in diretta tv. La nostra intervista a @EleonoraEvi, co-portavoce di Europ… - tcik1404 : RT @francoisedegois: Quand Giorgia #Meloni reprend avec fierté le slogan de #mussolini : 'Dio, Patria e famiglia non è uno slogan, ma il… -