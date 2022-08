Giorgia Meloni e la modernizzazione democratica della destra (Di giovedì 11 agosto 2022) La campagna elettorale, si sa, è sempre molto dura, soprattutto in Italia. La competizione in vista del giudizio elettorale del 25 settembre si sta rivelando particolarmente esacerbata dalla netta contrapposizione tra i due azionisti forti, PD e FdI, divisi ideologicamente da sempre. È importante, ciò nondimeno, che la comprensibile strategia di denigrazione reciproca non superi la soglia della decenza, restando all’interno di un minimo di rispetto umano e civile. Ne va dell’immagine democratica del Paese. Il portare sul piano personale la disputa tra i leader può causare, oltretutto, un’alterazione della necessaria chiarezza programmatica. In specie, la tattica di Enrico Letta, e in genere della sinistra, è volta a mostrare che Giorgia Meloni è inaffidabile, opaca, sostanzialmente non ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 agosto 2022) La campagna elettorale, si sa, è sempre molto dura, soprattutto in Italia. La competizione in vista del giudizio elettorale del 25 settembre si sta rivelando particolarmente esacerbata dalla netta contrapposizione tra i due azionisti forti, PD e FdI, divisi ideologicamente da sempre. È importante, ciò nondimeno, che la comprensibile strategia di denigrazione reciproca non superi la sogliadecenza, restando all’interno di un minimo di rispetto umano e civile. Ne va dell’immaginedel Paese. Il portare sul piano personale la disputa tra i leader può causare, oltretutto, un’alterazionenecessaria chiarezza programmatica. In specie, la tattica di Enrico Letta, e in generesinistra, è volta a mostrare cheè inaffidabile, opaca, sostanzialmente non ...

