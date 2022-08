Foreign fighters, Onu lancia l’allarme. 10.000 ancora in azione, potrebbero colpire anche in Europa (Di giovedì 11 agosto 2022) La presenza dell'Isis, si legge nella relazione, si registra su scala globale: dal Pakistan all'Afghanistan, dal Medio Oriente all'Africa sub-sahariana, fino all'Europa e Paesi occidentali. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 agosto 2022) La presenza dell'Isis, si legge nella rel, si registra su scala globale: dal Pakistan all'Afghanistan, dal Medio Oriente all'Africa sub-sahariana, fino all'e Paesi occidentali. L'articolo proviene da Firenze Post.

VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: ?? Terrorismo: arrestato il quarto membro della cellula Is soprannominata i 'Beatles', per via dell'accento 'british' dei for… - BinaryOptionEU : RT '?? Terrorismo: arrestato il quarto membro della cellula Is soprannominata i 'Beatles', per via dell'accento 'bri… - Adnkronos : ?? Terrorismo: arrestato il quarto membro della cellula Is soprannominata i 'Beatles', per via dell'accento 'british… - FirenzePost : Foreign fighters, Onu lancia l’allarme. 10.000 europei ancora in azione, potrebbero colpire anche in Europa - KinFiredragon89 : @alexjsmirnov @huitzli @F54674652 @rusembitaly Per quello dovrò affidarmi agli Ucraini, ai Foreign Fighters che li… -