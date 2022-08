Evade dai domiciliari per andare in vacanza: arrestato grazie ai selfie postati sui social (Di giovedì 11 agosto 2022) Era stufo di starsene a casa mentre tutti gli altri erano in vacanza. E così ha pensato bene di partire anche lui, destinazione Puglia, tra le mete più ambite ogni anno dai turisti italiani e stranieri, per raggiungere gli amici. Peccato che l’uomo in giro non ci sarebbe proprio potuto stare considerando il regime degli arresti domiciliari al quale era sottoposto. Evade dai domiciliari per andare in vacanza a Gallipoli Il giovane però ha fatto i bagagli ed è partito lo stesso raggiungendo Gallipoli, nel salento, o meglio un piccolo paesino, Matino, situato nelle vicinanze. Insomma, una vacanza in piena regola come se niente fosse. Tradito dai social Preso probabilmente dall’euforia e sicuro evidentemente che nessuno l’avrebbe notato il ragazzo ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Era stufo di starsene a casa mentre tutti gli altri erano in. E così ha pensato bene di partire anche lui, destinazione Puglia, tra le mete più ambite ogni anno dai turisti italiani e stranieri, per raggiungere gli amici. Peccato che l’uomo in giro non ci sarebbe proprio potuto stare considerando il regime degli arrestial quale era sottoposto.daiperina Gallipoli Il giovane però ha fatto i bagagli ed è partito lo stesso raggiungendo Gallipoli, nel salento, o meglio un piccolo paesino, Matino, situato nelle vicinanze. Insomma, unain piena regola come se niente fosse. Tradito daiPreso probabilmente dall’euforia e sicuro evidentemente che nessuno l’avrebbe notato il ragazzo ha ...

