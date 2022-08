Equitazione oggi, Mondiali salto 2022: orari 11 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di giovedì 11 agosto 2022) Si terrà oggi, giovedì 11 agosto, la seconda giornata di gare dei Mondiali senior 2022 di salto ostacoli dell’Equitazione: ad Herning, in Danimarca, oltre che per le medaglie si lotterà, nella gara a squadre, per qualificare tre binomi alle Olimpiadi di Parigi 2024. La corsa verso i titoli iridati proseguirà oggi, giovedì 11 agosto, alle ore 13.00 con il primo round della seconda competizione, individuale ed a squadre, una prova Tabella A non contro il tempo. In gara quattro azzurri sui 103 partecipanti: Francesca Ciriesi, Antonio Maria Garofalo, Emanuele Camilli, Lorenzo De Luca. La diretta sarà fruibile in streaming su FEI TV. programma Mondiali ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Si terrà, giovedì 11, la seconda giornata di gare deiseniordiostacoli dell’: ad Herning, in Danimarca, oltre che per le medaglie si lotterà, nellaa squadre, per qualificare tre binomi alle Olimpiadi di Parigi 2024. La corsa verso i titoli iridati proseguirà, giovedì 11, alle ore 13.00 con il primo round della seconda competizione, individuale ed a squadre, una prova Tabella A non contro il tempo. Inquattro azzurri sui 103 partecipanti: Francesca Ciriesi, Antonio Maria Garofalo, Emanuele Camilli, Lorenzo De Luca. La diretta sarà fruibile insu FEI TV....

