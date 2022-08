Di Maio contro Calenda: "Fa il bullo invece di proposte politiche serie" (Di giovedì 11 agosto 2022) "Calenda ha passato il tempo a fare il bullo invece di fare proposte politiche serie". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, responsabile di Impegno Civico, a proposito del leader di Azione. "Noi abbiamo deciso di... Leggi su europa.today (Di giovedì 11 agosto 2022) "ha passato il tempo a fare ildi fare". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, responsabile di Impegno Civico, a proposito del leader di Azione. "Noi abbiamo deciso di...

CarloCalenda : Renzi è il regista del disastroso governo Conte 2. Con Di Maio, Bonafede, Catalfo, Arcuri, Azzolina. All’epoca diss… - ItaliaViva : Calenda ha preferito giocare un’altra partita alleandosi con chi ha votato contro Draghi e con Di Maio. Rispetto qu… - fanpage : 'Luigi Di Maio non ha un voto. Chi conosce il fanciullo di oggi, lo evita. Trasformista, disposto a tutto, arrivist… - alepileri67 : @RobertoMerlino1 Io non metterei mai una foto di Meloni, Berlusca, Renzi,Salvini, Calenda Di Maio..... nemmeno mi p… - No_Islam_ : @BracaliM @Mov5Stelle of Maio ne è stato un illustre esempio: 'Tutti contro il M5S perché il Mov5Stelle è l'unico partito antisistema' -