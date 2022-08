Covid: altri 350 positivi a Bergamo, 3.224 in Lombardia e 36 decessi (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono 350 i positivi al Covid-19 registrati giovedì 11 agosto in provincia di Bergamo. A fronte di 24.131 tamponi sono 3.224 in Lombardia, con un tasso di positività del 13,3%. Negli ospedali del territorio regionale il numero dei ricoverati diminuisce nelle terapie intensive (-1, 41) e nei reparti (-26, 1.055). Si contano invece 36 decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 24.131, totale complessivo: 40.399.926 – i nuovi casi positivi: 3.224 – in terapia intensiva: 41 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.055 (-26) – i decessi, totale complessivo: 41.875 (+36) I nuovi casi per provincia: Milano: 803 di cui 294 a Milano città;Bergamo: 350; Brescia: 524; Como: 201; Cremona: 173; Lecco: 87; Lodi: 97; Mantova: 200; Monza e ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono 350 ial-19 registrati giovedì 11 agosto in provincia di. A fronte di 24.131 tamponi sono 3.224 in, con un tasso dità del 13,3%. Negli ospedali del territorio regionale il numero dei ricoverati diminuisce nelle terapie intensive (-1, 41) e nei reparti (-26, 1.055). Si contano invece 36. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 24.131, totale complessivo: 40.399.926 – i nuovi casi: 3.224 – in terapia intensiva: 41 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.055 (-26) – i, totale complessivo: 41.875 (+36) I nuovi casi per provincia: Milano: 803 di cui 294 a Milano città;: 350; Brescia: 524; Como: 201; Cremona: 173; Lecco: 87; Lodi: 97; Mantova: 200; Monza e ...

