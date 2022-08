Covid | 28 433 contagiati | 130 le vittime Tasso al 15%

tg2000it : RT @TV2000it: ??#Covid #bollettino di oggi #11agosto 28.433 nuovi casi e 130 morti Tasso positività 15% Terapie intensive restano 321 Ricov… - CasaItaliaRadio : Covid oggi Italia, 28.433 contagi e 130 morti: bollettino 11 agosto ??Leggi di più su - pleccese : Covid oggi Italia, 28.433 contagi e 130 morti: bollettino 11 agosto ??Leggi di più su - TV2000it : ??#Covid #bollettino di oggi #11agosto 28.433 nuovi casi e 130 morti Tasso positività 15% Terapie intensive restano… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, Sono 28.433 i nuovi positivi, 130 i morti - -

Sono 28.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 31.703. Le vittime sono 130, in calo rispetto alle 145 di ieri. Il ...Nelle ultime 24 ore sono stati 28.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 31.703 . Diminuiscono ...per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti...Il tasso di positività al 15%. I ricoverati sono 8.358 (-234), di cui 321 in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri ...Milano, 11 ago. (LaPresse) - Sono 28.433 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore con 130 decessi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ...