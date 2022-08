Conference League 2022/2023, avanti l’AZ Alkmaar: 7-0 al Dundee. Ok l’Antwerp di Nainggolan (Di giovedì 11 agosto 2022) Non solo Twente, che stacca il biglietto per i playoff di Conference League dove troverà la Fiorentina di Italiano. Nella serata delle ultime partite del ritorno del terzo turno preliminare, il Basilea ha avuto bisogno dei calci di rigore per avere la meglio del Brondby. avanti l’Hapoel Beer Sheva che supera 3-1 il Lugano e conquista la qualificazione. Con Nainggolan in campo per mezz’ora di gioco, l’Antwerp ha la meglio del Lillestrom col risultato di 2-0 che vale la qualificazione. Tutto facile per l’Anderlecht che vince 3-0 contro gli estoni del Paide, eliminati. La sorpresa arriva dalla Turchia dove il Konyaspor saluta il torneo contro il Vaduz (Liechtenstein) che si impone 4-2 e si qualifica dopo l’1-1 dell’andata. avanti lo Slavia Praga a cui basta l’1-1 col Panathinaikos per ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Non solo Twente, che stacca il biglietto per i playoff didove troverà la Fiorentina di Italiano. Nella serata delle ultime partite del ritorno del terzo turno preliminare, il Basilea ha avuto bisogno dei calci di rigore per avere la meglio del Brondby.l’Hapoel Beer Sheva che supera 3-1 il Lugano e conquista la qualificazione. Conin campo per mezz’ora di gioco,ha la meglio del Lillestrom col risultato di 2-0 che vale la qualificazione. Tutto facile per l’Anderlecht che vince 3-0 contro gli estoni del Paide, eliminati. La sorpresa arriva dalla Turchia dove il Konyaspor saluta il torneo contro il Vaduz (Liechtenstein) che si impone 4-2 e si qualifica dopo l’1-1 dell’andata.lo Slavia Praga a cui basta l’1-1 col Panathinaikos per ...

