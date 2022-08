Blonde, il film su Marilyn Monroe vietato ai minori. È la prima volta per un titolo Netflix (Di giovedì 11 agosto 2022) Era noto da diversi mesi che Blonde – il film su Marilyn Monroe basato sul libro di Joyce Carol Oates – avrebbe avuto il bollino rosso e sarebbe stato vietato agli under 17 in base agli standard della Motion Picture Association in Usa. Lo aveva spiegato lo stesso regista Andrew Dominik che aveva dichiarato: “È un film vietato ai minori su Marilyn Monroe, è più o meno quello che si dovrebbe desiderare, no? Io vorrei andare a vedere la versione vietata ai minori della storia di Marilyn Monroe”. Ma la notizia è che si tratta del primo titolo del catalogo Netflix ad essere vietato. La pellicola sarà alla Mostra del Cinema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Era noto da diversi mesi che– ilsubasato sul libro di Joyce Carol Oates – avrebbe avuto il bollino rosso e sarebbe statoagli under 17 in base agli standard della Motion Picture Association in Usa. Lo aveva spiegato lo stesso regista Andrew Dominik che aveva dichiarato: “È unaisu, è più o meno quello che si dovrebbe desiderare, no? Io vorrei andare a vedere la versione vietata aidella storia di”. Ma la notizia è che si tratta del primodel catalogoad essere. La pellicola sarà alla Mostra del Cinema ...

