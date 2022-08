Uomini e Donne, gossip su Gianni Sperti: ecco perché potrebbe andarsene. Nuovo programma con un ex gieffino vip? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Uomini e Donne: continua la preparazione del dating show, che inizierà il 19 settembre. I protagonisti del programma intanto non cessano di far parlare di sé. Questa volta tocca (ma ovviamente è già successo) all’opinionista Gianni Sperti. Vogliamo scoprire perché? C’entrano un suo possibile abbandono e un concorrente dell’ultima edizione del “Grande Fratello vip” … Uomini e Donne: Gianni Sperti se ne va? ecco perché potrebbe succedere Nelle ultime ore è serpeggiata la notizia, dal settimanale “Nuovo TV”, che l’opinionista di “Uomini e Donne” insieme a Gemma Galgani e a Tinì Cansino, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 10 agosto 2022): continua la preparazione del dating show, che inizierà il 19 settembre. I protagonisti delintanto non cessano di far parlare di sé. Questa volta tocca (ma ovviamente è già successo) all’opinionista. Vogliamo scoprire? C’entrano un suo possibile abbandono e un concorrente dell’ultima edizione del “Grande Fratello” …se ne va?succedere Nelle ultime ore è serpeggiata la notizia, dal settimanale “TV”, che l’opinionista di “” insieme a Gemma Galgani e a Tinì Cansino, ...

pdnetwork : Parità di stipendio tra donne e uomini? Per la destra la risposta è sempre stata no! Grazie al PD oggi l’Italia ha… - Avvenire_Nei : #Kabul. 'Io, sotto il burqa trattenuta dai taleban (uomini che non conoscono le donne)' - TNannicini : 31 anni fa la Vlora sbarcò a Bari. Quelle donne e quegli uomini hanno fatto più ricco il nostro Paese. Ora il gover… - livic751 : RT @matt1news: CONCITA DE GREGORIO:'HO FANTASTICATO SU UN PAESE IN CUI GLI UOMINI SERVONO A GENERARE ALTRE DONNE, ARRIVANO E SE NE VANNO'.… - FraFra39502543 : @LaStampa Che frase assurda...non bisogna mettere 10 detenuti in una cella minuscola, non ascoltarli se hanno disag… -