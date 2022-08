Un platano cade su via Merulana: traffico deviato, nessun ferito (Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - Un albero è caduto questa mattina su via Merulana, all'incrocio con via Labicana, a Roma. nessuno è rimasto ferito. Il platano si sarebbe piegato invadendo la carreggiata e bloccando il traffico. Sul posto gli uomini del Servizio Giardini del Comune di Roma che hanno riportato la situazione alla normalità. Leggi su agi (Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - Un albero è caduto questa mattina su via, all'incrocio con via Labicana, a Roma.o è rimasto. Ilsi sarebbe piegato invadendo la carreggiata e bloccando il. Sul posto gli uomini del Servizio Giardini del Comune di Roma che hanno riportato la situazione alla normalità.

sulsitodisimone : Un platano cade su via Merulana: traffico deviato, nessun ferito - rep_roma : Cade un grosso platano in via Merulana, traffico in tilt - fabisor : AswLucca ZAa,@a , grosso ramo di un platano cade sulle Mura / FOTO - Nazione_Lucca : Ramo di platano cade alla casermetta San Pietro - venti4ore : Ramo di platano cade alla casermetta San Pietro -