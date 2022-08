Tragedia in Valtellina | cade un elicottero dopo un’avaria | morto il pilota | ferito il figlio 17enne

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Unè precipitato sulle montagne di Albosaggio, nella provincia lombarda di Sondrio. A bordo due persone, sembrerebbe padre edi 17 anni. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere il ragazzo,ma cosciente. Il padre, ai comandi del velivolo, ènonostante i tentativi di rianimazione. L’, secondo le prime informazioni, sarebbe andato in avaria e avrebbe toccato i fili dell’alta tensione di alcuni tralicci, per poire poco sopra l’abitato sulle alpi Orobie. su Open Leggi anche: Reggio Emilia, morti due paracadutisti durante una coreografia: stavano cercando di stabilire record in volocaduto sul Monte Cusna, si indaga sulle cause dell’incidente: rilievi nell’area dello schianto, disposte le ...

