Tennis, Serena Williams si ritira. "Devo concentrarmi sull'essere mamma"

Serena Williams, una delle più grandi atlete di tutti i tempi e 23 volte campionessa del Grande Slam, ha annunciato che si ritirerà dal Tennis professionistico dopo i prossimi US Open. La parola ritiro, per il momento, nel suo vocabolario era stata usata soltanto per indicare un abbandono da un torneo; questa volta però sembra essere l'annuncio dell'addio alla sua carriera leggendaria.

"Non mi mai piaciuta la parola ritiro, forse la parola migliore per descrivere quello che sto facendo è evoluzione. Sono qui per dirvi che sto evolvendo dal Tennis verso altre cose che sono importanti per me", ha scritto Serena.

