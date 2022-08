Samsung presenta i nuovi smartphone pieghevoli Z Flip4 e Z Fold4

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) –continua il suo impegno nel settore degli: una nicchia che è cresciuta del 300 per cento in due anni, con 10 milioni di unità distribuite nel 2021. E oggi, con un nuovo evento Unpacked trasmesso in tutto il mondo, hato i dueGalaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4. Entrambi i telefoni sono in preordine dal 10 al 25 agosto e debutteranno con il nuovo processore Snapdragon 8 Plus Gen 1. Z Flip 4 è stato ripensato per eseguire ogni operazione con una mano, e fare di più senza aprire lo: ad esempio, basta piegare parzialmente Zper attivare FlexCam, che permette di girare video o scattare selfie di gruppo da diverse angolazioni senza usare le mani.ha stretto un accordo con Meta ...