Roma, pesta a sangue una coetanea che lo rifiuta: i giudici lo lasciano a piede libero (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una studentessa massacrata di botte per aver rifiutato un coetaneo. Ma per i giudici il ragazzo non è da condannare. Siamo in Italia nel 2022 ma, talvolta, sembriamo tornati indietro di parecchi anni. Tutto il Paese è rimasto indignato dalla scarcerazione, dopo solo un anno, del 15enne che accoltellò Marta Novello. Ora ci troviamo di L'articolo proviene da Leggilo.org.

