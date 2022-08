Pierpaolo Spollon, tutti pazzi per l’attore delle fiction Rai: «Non sono speciale». L’intervista esclusiva di Amica (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’attore Pierpaolo Spollon ha 33 anni ed è nato a Padova. È stato Marco Allevi nella serie tv “L’allieva”, Michelangelo Buonarroti in “Leonardo” e Riccardo Bonvegna in “Doc – Nelle tue mani”. Il futuro è pieno di progetti: lo rivedremo sul piccolo schermo nella settima stagione di “Che Dio ci aiuti” e nella terza di “La porta rossa” (foto di Riccardo Ghilardi) tutti pazzi per Pierpaolo Spollon, 33 anni, diventato nell’arco di pochi anni uno dei volti più conosciuti della tv, nonostante lui stesso si definisca The Normal One. Lo fa parafrasando il nomignolo di José Mourinho, The Special One, che più di un decennio fa condusse al triplete la sua squadra del cuore, l’Inter. D’altronde la fede nerazzurra fa parte di lui fin da quando era ragazzino e in campo indossava il 10, il numero di ... Leggi su amica (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’attoreha 33 anni ed è nato a Padova. È stato Marco Allevi nella serie tv “L’allieva”, Michelangelo Buonarroti in “Leonardo” e Riccardo Bonvegna in “Doc – Nelle tue mani”. Il futuro è pieno di progetti: lo rivedremo sul piccolo schermo nella settima stagione di “Che Dio ci aiuti” e nella terza di “La porta rossa” (foto di Riccardo Ghilardi)per, 33 anni, diventato nell’arco di pochi anni uno dei volti più conosciuti della tv, nonostante lui stesso si definisca The Normal One. Lo fa parafrasando il nomignolo di José Mourinho, The Special One, che più di un decennio fa condusse al triplete la sua squadra del cuore, l’Inter. D’altronde la fede nerazzurra fa parte di lui fin da quando era ragazzino e in campo indossava il 10, il numero di ...

AMikAlice : @pierspollon Mi piace questo Spollon in vacanza?????? #fantasiaspolloniana #pierpaolo #spollondì #tiktoktak #invacanzaconPier - ho_preso_vento : Qui per dire che #Pierpaolo (ma #Spollon) meriterebbe di stare in tendenza 24/7 - maupaslover : @pierspollon vuoi degli edit trash su di te con scritto “fallo con pierpaolo spollon?”???? - vaciao1 : RT @harrysdimples1x: UNA STATUA A PIERPAOLO SPOLLON ORA ADESSO IO GLI DEVO TUTTO LUI FA RIATTIVARE SIA NIK CHE GAVINS MA COME FA CHE POTERI… - harrysdimples1x : UNA STATUA A PIERPAOLO SPOLLON ORA ADESSO IO GLI DEVO TUTTO LUI FA RIATTIVARE SIA NIK CHE GAVINS MA COME FA CHE POTERI HA -