(Di mercoledì 10 agosto 2022) Gli agenti della Polizia di Stao di, dopo una chiamata al numero di emergenza, hanno effettuato un intervento presso ilpubblico di Ponte San Giovanni. Un grossosi aggirava libero,ndo gli altripresenti endo iltra i presenti. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno rintracciato ile con non poche difficoltà sono riusciti a contenerlo nell’areadel. Ilhato i proprietari deiGli agenti hanno quindi sentito due testimoni che hanno raccontato come l’animale, poco prima, si era avventato contro unndolo e contro altri ...

SecolodItalia1 : Perugia, pitbull scatena il panico nel parco: attacca i cani, uccide un gatto e terrorizza i passanti… - CorriereUmbria : +++Pitbull azzanna e uccide un gatto, proprietario multato #perugia #pitbull - umbriaOn : #Perugia, #asinella aggredita da due #pitbull: è #grave - PerugiaViVa : RT @umbriaOn: #Pitbull #uccide un #gatto e semina il #panico nel parco: #polizia #multa il #padrone 24enne - umbriaOn : #Pitbull #uccide un #gatto e semina il #panico nel parco: #polizia #multa il #padrone 24enne… -

Due, secondo la denuncia della sua proprietaria, che sono riusciti a entrare nella stalla, nei pressi della loro abitazione, alla Rabatta, alla periferia di. L'asinella ha riportato ...Nel parco pubblico di via Grieco, a Ponte San Giovanni, era stato segnalato un grossoche si aggirava libero, attaccando gli altri cani presenti e scatenando il panico tra i presenti. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti per portare, non senza difficoltà, il cane ...PERUGIA - Due aggressioni in due settimane. Con due pitbull che sono entrati in giardino, si sono avvicinati al paddock e hanno letteralmente cercato di sbranare la vecchia Ginetta. Ginetta, ...Alcantara, meglio nota come Ginetta, soprattutto ai frequentatori della Città della Domenica lotta tra la vita e la morte. L’asinella ...