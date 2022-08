Noemi Bocchi | relax al mare al Circeo | Totti è a Sabaudia | lei lo ‘aspetta’ sotto l’ombrellone?

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Mentre impazza il gossip su una presunta gravidanza di(il padre del suo terzo figlio sarebbe, neanche a dirlo, Francesco), la diretta interessata si rilassa in spiaggia. E stavolta non è quella della Sardegna, dove la 34enne romana era solita passare l’estate, bensì quella di San Felice. La presunta nuova compagna dell’ex marito di Ilary Blasi è stata avvistata allo stabilimento “La capannina”, e secondo i bene informati ci trascorrerà tutto il mese d’agosto: laha affittato un appartamento in un residence, anche se è stata avvistata fare la spola tra la spiaggia e un mega yacht ancorato al largo. Per il resto, si gode la tranquillità in totale. A giudicare dalla foto scattata martedì alintorno alle ore 14 e di cui Leggo ...

repubblica : Noemi Bocchi 'incinta' di Francesco Totti, l'ultimo gossip che agita Roma [di Valentina Lupia] - CorriereCitta : Noemi Bocchi, parla Tommaso Eletti: ‘Io avevo perso la testa per lei, non sapevo di Totti’ - CronacaSocial : Francesco Totti sarà di nuovo papà? Ecco la bomba lanciata dopo la notizia della separazione da Ilary Blasi ??… - patrizio3570 : Io quando vengo a sapere che Noemi Bocchi e' incinta di Totti#NoemiBocchi - CorriereCitta : Noemi Bocchi al Circeo: al mare con l’amico di Ilary Blasi -

... - Rafa Nadal si ritira da Wimbledon per infortunio: quale è il limite per gli sportivi - Da Nadal a Baggio, i campioni diventati "amici" del dolore Articoli più letti "incinta di Totti"...... - 11enne investito in bicicletta, sulle strade un morto ogni due giorni - Angela Celentano è viva: una nuova pista porta all'America latina Articoli più letti "incinta di Totti", "...Noemi Bocchi è ormai una delle donne italiane più chiacchierate di questa stagione. Per sua fortuna o sfortuna è finita in un’onda mediatica che faticherà a placarsi. A meno che, uno dei due non sment ...Le cose sono definitivamente cambiate, e non si tratta solamente di una sensazione vaga e indefinita, come molti vorrebbero far credere. La Bocchi è stata sorpresa da Chi a San Felice Circeo (Latina) ...