No! Il Regno Unito non ha ammesso che i vaccini danneggiano il sistema immunitario (Di mercoledì 10 agosto 2022) «Il governo del Regno Unito ammette che i vaccini hanno danneggiato il sistema immunitario naturale di coloro che sono stati vaccinati due volte», si legge nei post che dai gruppi Telegram approdano anche nelle condivisioni su Facebook. La fonte a cui fanno riferimento è un «Rapporto di sorveglianza sui vaccini COVID-19» del Regno Unito, riferito a una «42esima settimana», senza precisare di che anno. Non è la prima volta che vengono distorti documenti della Sanità britannica riguardanti i vaccini contro il nuovo Coronavirus, senza tener conto di quanto afferma nella loro interezza e delle avvertenze poste dagli stessi autori. Ne avevamo trattato qui, qui e qui. Per chi ha fretta: Secondo i No vax un report britannico ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) «Il governo delammette che ihanno danneggiato ilnaturale di coloro che sono stati vaccinati due volte», si legge nei post che dai gruppi Telegram approdano anche nelle condivisioni su Facebook. La fonte a cui fanno riferimento è un «Rapporto di sorveglianza suiCOVID-19» del, riferito a una «42esima settimana», senza precisare di che anno. Non è la prima volta che vengono distorti documenti della Sanità britannica riguardanti icontro il nuovo Coronavirus, senza tener conto di quanto afferma nella loro interezza e delle avvertenze poste dagli stessi autori. Ne avevamo trattato qui, qui e qui. Per chi ha fretta: Secondo i No vax un report britannico ...

