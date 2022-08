Mara Carfagna fa la “sinistra” e attacca Giorgia Meloni. FdI: «Non hai il senso del ridicolo» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mara Carfagna, dopo il salto della quaglia, si sente già una leader e scimmiotta le prese di posizione dei “sinistri”. Si adegua. Spera di diventare la “regina” di Calenda. E se tutti attaccano Giorgia Meloni, perché i sondaggi la danno come vincitrice, anche lei si mette in fila, come se fosse una Elodie qualsiasi. Poco ci manca che parla di “pericolo nero”, lo sottintende, dimenticando che per anni – e fino a qualche giorno fa – parlava di FdI in modo molto, ma molto diverso. Evidentemente la nuova “collocazione” le ha fatto perdere la memoria. Carfagna: « La Meloni immagina l’Italia più simile all’Ungheria» Per rendersene conto basta sentire cosa ha detto a In Onda su La 7: «Giorgia Meloni è sicuramente una donna capace, ma ha una ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 agosto 2022), dopo il salto della quaglia, si sente già una leader e scimmiotta le prese di posizione dei “sinistri”. Si adegua. Spera di diventare la “regina” di Calenda. E se tuttino, perché i sondaggi la danno come vincitrice, anche lei si mette in fila, come se fosse una Elodie qualsiasi. Poco ci manca che parla di “pericolo nero”, lo sottintende, dimenticando che per anni – e fino a qualche giorno fa – parlava di FdI in modo molto, ma molto diverso. Evidentemente la nuova “collocazione” le ha fatto perdere la memoria.: « Laimmagina l’Italia più simile all’Ungheria» Per rendersene conto basta sentire cosa ha detto a In Onda su La 7: «è sicuramente una donna capace, ma ha una ...

