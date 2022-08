“Lo voleva la Juve”: il retroscena dell’agente sull’affare saltato (Di mercoledì 10 agosto 2022) C’è stato un momento in cui Lorenzo Lucca era diventato l’oggetto dei desideri di tutte le big italiane e non solo. 6 gol in Serie B e tanti colpi di alta classe avevano stupito e attirato l’interesse dei grandi club, che hanno poi mollato la presa dopo aver visto il numero di reti segnate restare fermo. Ci ha pensato l’Ajax a prenderlo. Una squadra molto importante nel panorama europeo e che, soprattutto, sa cosa fare con i giovani. Saranno state queste le valutazioni fatte da Lucca e dal suo agente, che oggi ha parlato così ai microfoni di Radio Firenze Viola, rivelando diversi retroscena. Lucca Juventus Ajax “Nel periodo fulminante di Lucca al Pisa ho ricevuto diverse telefonate. Mi ha chiamato Pradè, ma anche la Juve, con cui avevo aperto una trattativa, e pure l’Atalanta. Dopo l’hanno valutato come uno “normale”, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) C’è stato un momento in cui Lorenzo Lucca era diventato l’oggetto dei desideri di tutte le big italiane e non solo. 6 gol in Serie B e tanti colpi di alta classe avevano stupito e attirato l’interesse dei grandi club, che hanno poi mollato la presa dopo aver visto il numero di reti segnate restare fermo. Ci ha pensato l’Ajax a prenderlo. Una squadra molto importante nel panorama europeo e che, soprattutto, sa cosa fare con i giovani. Saranno state queste le valutazioni fatte da Lucca e dal suo agente, che oggi ha parlato così ai microfoni di Radio Firenze Viola, rivelando diversi. Luccantus Ajax “Nel periodo fulminante di Lucca al Pisa ho ricevuto diverse telefonate. Mi ha chiamato Pradè, ma anche la, con cui avevo aperto una trattativa, e pure l’Atalanta. Dopo l’hanno valutato come uno “normale”, ...

