Ilary Blasi, dopo l’addio a Totti il pubblico è sconvolto | Lo scatto ha spiazzato i fan (Di mercoledì 10 agosto 2022) La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ma è andata per nulla giù a tutti i fan. Questi ultimi infatti adesso sono pronti a puntare il dito proprio verso uno dei due. Sono passate diverse settimane da quando Ilary Blasi e Francesco Totti, in un comunicato congiunto, hanno rivelato una delle notizie che nessuno mai si sarebbe aspettato, quella della loro rottura. In passato c’erano state diverse indiscrezioni su questo argomento anche se entrambi hanno sempre smentito ogni cosa affermando che quelle voci altro non erano che dei modi per buttare il fango sulla loro relazione. Alla fine però la verità è venuta a galla: dopo 20 anni d’amore anche Ilary Blasi e Francesco Totti hanno scelto di prendere strade ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 10 agosto 2022) La separazione trae Francescoma è andata per nulla giù a tutti i fan. Questi ultimi infatti adesso sono pronti a puntare il dito proprio verso uno dei due. Sono passate diverse settimane da quandoe Francesco, in un comunicato congiunto, hanno rivelato una delle notizie che nessuno mai si sarebbe aspettato, quella della loro rottura. In passato c’erano state diverse indiscrezioni su questo argomento anche se entrambi hanno sempre smentito ogni cosa affermando che quelle voci altro non erano che dei modi per buttare il fango sulla loro relazione. Alla fine però la verità è venuta a galla:20 anni d’amore anchee Francescohanno scelto di prendere strade ...

Novella_2000 : Il settimanale Chi aggiunge un nuovo retroscena all'affaire Totti-Blasi: 'L'amico di lei copriva Noemi' - telodogratis : Ilary Blasi tradita (anche) dall’amico, che ora esce con Noemi Bocchi - zazoomblog : “No e no basta”. Ilary Blasi l’ultima decisione lascia senza parole: d’ora in avanti è così - #basta”. #Ilary… - infoitcultura : Ilary Blasi 'tradita dal suo migliore amico che ha protetto la relazione tra Totti e Noemi Bocchi' - infoitcultura : Chanel Totti, nei video su Tik Tok manca mamma Ilary? Il dettaglio che non è sfuggito sulla Blasi -