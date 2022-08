Gazzetta | Raspadori | il Sassuolo vuole 35 milioni più 5 di bonus ma si continua a trattare

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Trattativa. Ciascuno ha le sue cifre. Oggi lafa il punto della situazione: L’arrivo a Napoli di Giacomoè sempre più probabile ma per ora resta sospeso perché i continui contatti tra le due società hanno portato a limare qualche differenza ma non a chiudere la trattativa. Ilalmeno 35di base fissa più almeno altri cinque difacilmente raggiungibili, il Napoli si è spinto a 31 sicuri più. Nessuna contropartita tecnica sembra possa essere inserita nell’affare e starebbe per cadere anche la richiesta emiliana di una percentuale sulla futura rivendita. L'articolo ilNapolista.

