Equitazione, Mondiali salto 2022: parte bene l’Italia nella prima prova. Garofalo dodicesimo, Ciriesi venticinquesima (Di mercoledì 10 agosto 2022) Comincia in modo positivo l’avventura dell’Italia ai Campionati Mondiali 2022 di Equitazione, specialità salto, in scena questa settimana presso allo Shutteri Ask Stadium di Herning (Danimarca). nella prova inaugurale infatti il nostro team si è comportato benissimo contro degli avversari molto competitivi in un segmento temuto, la prima prova a tempo tabella C. Il miglior risultato è stato registrato da Antonio Maria Garofalo che, su Conquestador, ha guadagnato la dodicesima piazza registrando 82”92. bene anche l’amazzone Francesca Ciriesi (Cape Carol), venticinquesima con 84”80 malgrado una sbavatura. Due errori hanno invece rallentato la corsa di Lorenzo De Luca (F ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) Comincia in modo positivo l’avventura delai Campionatidi, specialità, in scena questa settimana presso allo Shutteri Ask Stadium di Herning (Danimarca).inaugurale infatti il nostro team si è comportato benissimo contro degli avversari molto competitivi in un segmento temuto, laa tempo tabella C. Il miglior risultato è stato registrato da Antonio Mariache, su Conquestador, ha guadagnato la dodicesima piazza registrando 82”92.anche l’amazzone Francesca(Cape Carol),con 84”80 malgrado una sbavatura. Due errori hanno invece rallentato la corsa di Lorenzo De Luca (F ...

ParliamoDiNews : Equitazione, ai Mondiali di Herning bronzo Italia per il pas de deux del volteggio - - lifestyleblogit : Equitazione, ai Mondiali di Herning bronzo Italia per il pas de deux del volteggio - - telodogratis : Equitazione, ai Mondiali di Herning bronzo Italia per il pas de deux del volteggio - ledicoladelsud : Equitazione, ai Mondiali di Herning bronzo Italia per il pas de deux del volteggio - italiaserait : Equitazione, ai Mondiali di Herning bronzo Italia per il pas de deux del volteggio -