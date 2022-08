Enzo Fernandez brilla e segna | l’inizio con il Benfica è da urlo | Milan sfiorato e mancato per l’attesa di Sanches | Primapagina

(Di mercoledì 10 agosto 2022) 2022-08-10 17:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:in questo inizio di stagione con il: tre reti tra campionato portoghese e terzo turno di Champions League, con due gioielli al volo, uno nella prima giornata di Primera Liga e uno nell’andata del terzo turno preliminare di Champions, oltre al gol scaccia pensieri nella trasferta danese vinta per 3-1 contro il Midtjylland dell’obiettivo di mercato delRaphael Onyedika, eliminato dalla Champions League durante gli spareggi. L’ALTERNATIVA A, IL GIOIELLO DEL RIVER E QUEI 10 MILIONI PIU’ BONUS… – Pensare che Maldini e Massara avevano pensato proprio al centrocampista argentino classe 2001, come principale alternativa a Renato ...

