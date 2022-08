Elezioni 2022, Ilaria Cucchi: “Mi candido per portare battaglia diritti in politica” (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Io non sono una politica ma di fatto faccio da tanto tempo la politica vera, quella in mezzo alla gente, e ho imparato che si parla di tutto tranne che dei diritti, per questo mi piacerebbe portare nella politica la mia battaglia, per fare qualcosa di concreto”. Così all’Adnkronos Ilaria Cucchi commenta la sua candidatura con Sinistra Italiana ed Europa Verde alle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. “Ringrazio Nicola Fratoianni per questa opportunità e tutte le persone per le quali rappresento una speranza. Da soli non si fa nulla – aggiunge Ilaria Cucchi che in questi anni si è battuta per avere giustizia per la morte di suo fratello Stefano – e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Io non sono unama di fatto faccio da tanto tempo lavera, quella in mezzo alla gente, e ho imparato che si parla di tutto tranne che dei, per questo mi piacerebbenellala mia, per fare qualcosa di concreto”. Così all’Adnkronoscommenta la sua candidatura con Sinistra Italiana ed Europa Verde allepolitichein programma il 25 settembre. “Ringrazio Nicola Fratoianni per questa opportunità e tutte le persone per le quali rappresento una speranza. Da soli non si fa nulla – aggiungeche in questi anni si è battuta per avere giustizia per la morte di suo fratello Stefano – e ...

