Di Marzio | Pinamonti al Sassuolo è fatta Il Napoli interessato…

Andrea Pinamonti al Sassuolo, accordo totale tra Inter e neroverdi, trattativa chiusa può sbloccare Giacomo Raspadori al Napoli. Il complesso gioco di incastri sta per andare a buon fine, sempre Sky fa sapere che oggi si può chiudere anche per Raspadori al Napoli, operazioni che ha visto uno sblocco con De Laurentiis che ha alzato l'offerta economica al club neroverde. Secondo Gianluca Di Marzio è praticamente chiusi anche l'affare che porta Pinamonti al Sassuolo, con l'Inter che incassa 20 milioni di euro. Pinamonti sosterrà le visite mediche con il nuovo club domani 11 agosto, segnale chiaro che oramai l'accordo tra le società è stato concluso. Il Napoli guarda interessato perché secondo molti proprio Pinamonti va a ...

