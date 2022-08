Conferenza stampa Provedel: «La Lazio un onore, io sono già pronto» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Conferenza stampa Provedel, il neo portiere della Lazio si presenta a giornalisti e tifosi. Ecco le sue dichiarazioni L’ultimo arrivato in casa Lazio si presenta a giornalisti e tifosi. Ivan Provedel è stato presentato in Conferenza stampa dal club biancoceleste. SALTO ALLA Lazio – «Ringrazio Tare e la società per aver portato a termine questa trattativa così lunga. Non c’è un’età, ho avuto anche un infortunio che mi ha rallentato. Penso ogni giorno solo di fare il massimo per migliorare e dare un contributo alla squadra per gli obiettivi di raggiungere. Per me è un onore essere qui». SITUAZIONE FISICA – «Io mi allenavo ogni giorno pensando di migliorarmi e farmi trovare pronto se la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022), il neo portiere dellasi presenta a giornalisti e tifosi. Ecco le sue dichiarazioni L’ultimo arrivato in casasi presenta a giornalisti e tifosi. Ivanè stato presentato indal club biancoceleste. SALTO ALLA– «Ringrazio Tare e la società per aver portato a termine questa trattativa così lunga. Non c’è un’età, ho avuto anche un infortunio che mi ha rallentato. Penso ogni giorno solo di fare il massimo per migliorare e dare un contributo alla squadra per gli obiettivi di raggiungere. Per me è unessere qui». SITUAZIONE FISICA – «Io mi allenavo ogni giorno pensando di migliorarmi e farmi trovarese la ...

